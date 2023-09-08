شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-9-2023 في البنوك المصرية، استقراراً أمام الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في بنك مصر 100.00 جنيه للبيع و99.74 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الجمعة: 100.30 جنيه للبيع، مقابل 100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الجمعة: 100.32 جنيه للبيع، مقابل 96.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.16 ريال.