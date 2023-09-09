«العربي للدراسات»: 75% من التجارة الدولية في مجموعة العشرين (فيديو)

استعرض الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبرز المعلومات المهمة عن قمة مجموعة العشرين.

وقال «غباشي» خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إن دول قمة مجموعة العشرين تمثل 75% من حركة التجارة الدولية، و85% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي.

تباين في المواقف بين دول مجموعة العشرين

وأضاف، أن دول مجموعة العشرين يمثلون 65% من تعداد السكان على مستوى العالم، مضيفا أن 79% من الانبعاثات الحرارية صادرة عن دول بمجموعة العشرين مشيرا إلى أن هناك تباينا في المواقف بين دول المجموعة، وهو معروف ومعلوم لدى الجميع لا سيما بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.

جدل بين قادة القمة

وتابع: «هناك جدل كبير للغاية بين قادة هذه القمة ويرتبط بحركة التجارة الدولية خلال المرحلة القادمة وقدرة الدول الكبيرة في ضبط هذه الحركة، لأننا في مرحلة إجهاض لبناء ولادات جديدة لقوى إقليمية ودولية صاعدة، كما أن حركة الصراع داخل الساحة الأوكرانية لن ينتهي بسهولة خاصة أن الهند بصدد تقديم دور الوساطة بين الروس والأوكرانيين لإنهاء الأزمة، التي لن تنتهي ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأن الروس والصين قادمين لا محالة وأصبحوا أقطاب دولية على قدم المساواة مع الطرف الأمريكي».