رانا رجب عضو التنسيقية: الفن ساهم في تغيير قوانين كثيرة.. ويجب فتح قصور الثقافة للشباب

قالت رانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفن هو القوى الناعمة، الذي استطاع تغيير قوانين كثيرة، مشيرة إلى أن مشروع القراءة للجميع وتسهيل إصدار التصاريح لصناعة الفن في مصر من أهم المكتسبات الثقافية.

فتح قصور الثقافة للشباب

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية الصناعات الثقافية «السنيما والدراما.. بين تحديات الواقع والمأمول».

وأوصت رجب، بضرورة فتح قصور الثقافة للشباب، حيث إن الشباب والأطفال هم الثروة القومية لمصر.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو التنسيقية، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.