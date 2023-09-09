الأمانة الفنية للحوار الوطني: جلسات المرحلة الأولى خرجت بـ129 توصية (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بـ129 توصية، منها 30 أو 31 توصية في المجال السياسي، و36 في المحور الاقتصادي، وباقي التوصيات في المحور المجتمعي، موضحا أن التوصيات يوجد بها ما هو تشريعي، ومعظمها توصيات تنفيذية وسياسات حكومية قابلة للتطبيق.

أسبوع مزدحم بالجلسات

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «نحن ملاحقون بالشائعات، وقيل إن الحوار الوطني انتهى والمخرجات تم رفعها، وأقول إننا مازلنا موجودون بموضوعات شديدة الأهمية وأسبوع مزدحم من الجلسات وبالتالي فإن الحوار الوطني مازال مستمر».

تشخيص دقيق للمجتمع

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني «لدينا تشخيص للمجتمع ومزاجه العام، صورة واضحة ودقيقة وواقعية، تحدثنا في جلسة لجنة الثقافة والهوية عن الصناعات الفنية مثل السينما والمسرح والموسيقى، كما أن جلسة الشباب شهدت أكبر عدد حضور ومتحدثين في كل جلسات الحوار الوطني، حيث شارك معظم رؤساء الاتحادات الطلابية ومعظم المعنيين بتمثيل الشباب في الجامعات، وهو ما يعبر عن تنوع كبير جدا».

وشرح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ عبقرية الحوار الوطني أن جلساته لم تعتمد على التصويت، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه سيكون «مكلمة»، ولكن هذا ليس صحيحا، مشددًا على أن لكل رأي احترامه ويتمتع بنفس عدد الدقائق والفرصة السانحة لأي شخص.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، «التوافق واحترام كل الآراء ورفع الآراء كلها للرئيس السيسي منحت الحوار الوطني احتراما كبيرا، فالحوار الوطني ليس جهاز إصدار قرارات لكنه جهاز كشف رؤى، ومجلس النواب يعمل بالتصويت لأنه يتخذ قرارات، وكذلك الحكومة، أما أرضية الحوار الوطني فهي أوسع وتقدم كل هذه الرؤى للأجهزة التنفيذية والتشريعية، وفي النهاية تتخذ الجهات المعنية القرارات المختلفة».