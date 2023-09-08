الحوار الوطني: نعمل على وضع آليات محددة لمحو الأمية تماما في مصر

قالت إدارة الحوار الوطني، في اليوم الدولي لمحو الأمية، إن قضية محو الأمية من أهم القضايا التي جرى وضعها على طاولة الحوار الوطني، فالأمية كمشكلة لا تتعلق بالأفراد أنفسهم، لكنها تعوق برامج الإصلاح والتنمية للدولة.

اليوم العالمي لمحو الأمية

وأضاف الحوار الوطني، في بيان له: «لذلك ونحن نحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، يأخذ مجلس الحوار الوطني بعين الاعتبار أهمية العمل على وضع آليات محددة لمحو الأمية تماما في مصر.. وهو ما يحدث على أرض الواقع بالفعل، حيث تراجعت نسبة الأمية بشكل ملحوظ بفضل جهود مؤسسات الدولة المختلفة».

وانطلقت جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني التي انتهت أمس الخميس، وناقش على مدار الأسبوع المحاور الثلاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتم مناقشة القضايا المتبقة في كل لجنة من لجان المحاور الثلاث.

الجلسات التخصصية

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني الجلسات التخصصية الأسبوع المقبل لمناقشة التوصيات والمخرجات من قبل المتخصصين والمشاركين، ثم رفعها إلة مجلس الأمناء لمناقشتها وبحثها، ثم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.