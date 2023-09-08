«أنعش الحياة السياسية».. آراء قادة الأحزاب في الحوار الوطني

شهدت الحياة السياسية، انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني، الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أبريل من 2022، تحديدا في حفل إفطار الأسرة المصرية، ودعا من خلاله كافة القوى السياسية المختلفة للمشاركة والتعبير عن أرائها دون خطوط حمراء.

وعلى مدار عام، تمكن الحوار الوطني من تحقيق الفارق في الحياة السياسية والحزبية كذلك، وأدى إلى أن تستعيد بعضا من نشاطها، وخلق حالة من الحراك.

الحوار الوطني والحياة الحزبية

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في عودة الحياة الحزبية مجددا للساحة المصرية، وأدى إلى تشكيل حياة حزبية حقيقية، كما أنه أدى إلى أن تستعيد الأحزاب نشاطها من جديد وتقديم مقترحات مستندة لخبراتتها.

وأكدت رئيس حزب مصر اكتوبر، أن الحوار الوطني مشاركة حقيقة لكافة أطياف المجتمع المصري، وهو عبارة عن فرصة تاريخية وجدية، لإثراء الحياة السياسية والحزبية، وكذلك المساهمة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد جميع أبناء الوطن، الذين تجمعهم راية واحدة وهي المصلحة العامة للوطن.

الجيل: الحوار الوطني حول الأحزاب لخلية نحل

وفي سياق متصل، قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحوار الوطني أثر تأثيرا كبيرا ومباشرا على الحياة الحزبية المصرية، موضحا أنه حول الأحزاب الجادة إلى خلية نحل، وجعل اللجان النوعية داخل الأحزاب السياسية في حال انعقاد دائم لبلورة وجهات نظر تلك الأحزاب في قضايا الحوار المختلفة.

وأكد أن الحوار الوطني منح الأحزاب السياسىة الأمل في القادم، مشيرا كما أنه جعلها تفكر بصوت عالى يصل إلى المواطنين فى كل أرجاء البلاد، مما عاد بالإيجاب على الحياة الحزبية وكذلك السياسية في مصر.