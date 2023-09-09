كاتب صحفي: مشاركة مصر في قمة العشرين دليل على ثقة العالم باقتصادها

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ دعوة مصر للمشاركة قمة العشرين في هذا التوقيت تأكيد على الدور الريادي المصري في الشرق الأوسط وقدرتها على توصيل الصورة الحقيقية الكاملة بخصوص الأزمات والمشكلات التي تعاني منها أفريقيا حاليا.

مشاركة مصر في قمة العشرين

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ مشاركة مصر في هذه القمة يعبر عن ثقة بالاقتصاد المصري والخطوات التي تنفذها الدولة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016.

الإصلاح الاقتصادي سبب انضمام مصر لـ«بريكس»

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الإصلاح الاقتصادي جعل تنضم مصر تنضم لمجموعة «بريكس»، كما أن دور مصر في عمليات التنمية الشاملة ومواجهة التغيرات المناخية جعلها تستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ.

وواصل: «في الفترة الأخيرة منذ بدء أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر أن تواجه الأزمتين رغم الصعوبات والأزمات العالمية التي نتجت عن الأزمتين إلى حد بعيد وتضرر الكثير من الدول الكبرى حول العالم من هاتين الأزمتين».