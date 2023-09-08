باحثة: دعوة مصر لقمة العشرين إضافة لتواجدها في بريكس يزيد من ثقلها الدولي

قالت فردوس عبد الباقي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وجود مصر في قمة العشرين، بعد دعوتها من قبل رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى وجود مصر في قمة «بريكس»، أدى إلى زيادة الثقل المصري في المحافل الدولية، مشيرًة إلى أن مصر توازن في علاقاتها الخارجية مع العديد من التكتلات الدولية خاصة على المستوى الاقتصادي.

مصر تناولت قضايا تهم القارة الأفريقية

وأضافت عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تناولت مؤخرًا في عدد من المحافل عددا من القضايا التي تهم القارة الأفريقية، مثل تغير المناخ، الذي أكدت عليه مصر بشكل أساسي خلال قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل أمن الطاقة والأمن الغذائي، الذي تأثر بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى، مثل مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة وأمن الطاقة.

رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشركة الاستراتيجية

أما عن العلاقات المصرية الهندية، خلال السنوات الماضية، أوضحت أن العلاقات بين مصر والهند، شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزيارات بين الدولتين، التي أدت في نهاية الأمر في رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشركة الاستراتيجية.