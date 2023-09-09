وزارة البيئة: يلزم زراعة 7 أشجار لإزالة تأثيرات التلوث من سيارة واحدة

نشرت وزارة البيئة تقريراً حول التشجير والغابات للتوعية بمدى أهميتها ومساهمتها في الحفاظ على البيئة فهي تُعد أحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي، وبدون الأشجار فإن الحياة البشرية ستصبح غير قابلة للاستدامة، والدليل على ذلك المؤتمرات الدولية والاتفاقات التي تنادي بالحفاظ على الأشجار من أجل الأجيال القادمة.

التخفيف من آثار تغير المناخ

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الأشجار تساهم في تحسين نوعية الهواء خاصة في المدن التى ترتفع فيها مستويات التلوث والتخفيف من آثار تغير المناخ حيث إن زراعة الأشجار تزيد القدرة على عزل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى امتصاص قدر كبير من من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين.

وأوضحت «البيئة»، أن الأشجار تساعد بشكل كبير في مكافحة ظاهرة التصحر وتثبيت التربة ومنع زحف الرمال ومصدات للرياح والعواصف الترابية ومصدر هام لإنتاج الأخشاب مما يحد من استيراد وتوفير عملة صعبة وزيادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، لافتة إلى أن الشجرة المتوسطة تمتص يومياً 1.7 كجم من ثاني أكسـيد الكربـون وتنتج 120 لتر أكسجين.

زراعة الأشجار

وشددت على أنه يلزم زراعة 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، وأن فدان من الأشجار يزيل 2.6 طن ثانى أكسيد الكربون من الجو سنويا.

التصدى للزحف العمراني على الاراضي الزراعية

وطالبت بضرورة الحفاظ على الأشجار وحمايتها، وإصدار التشريعات والقوانيين اللازمة لحماية الأشجار من التعدى عليها بالقطع والتصدى لذلك مع التصدى للزحف العمراني على الأراضي الزراعية وإطلاق حملات توعية لكيفية الحفاظ على الأشجار.