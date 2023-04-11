«البيئة»: تحسن نوعية وجودة الهواء في مصر اليوم بفضل سرعات الرياح

كشفت وزارة البيئة، عن تحسن جودة ونوعية الهواء في مصر اليوم، تزامنًا مع نشاط في الرياح، وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء في وزارة البيئة، إنّ هناك علاقة وطيدة بين العواصف الجوية وتلوث الهواء، فالرياح وسرعتها لها دور في نقل التلوث، فإذا كانت سرعة الرياح منخفضة يتركز التلوث في الأماكن التي تكون المصدر الأساسي له، وتنقلها إلى المناطق المحيطة، ما يخفّض مستوى جودة الهواء.

120 محطة لرصد جودة الهواء

وأوضح رئيس قطاع نوعية الهواء في وزارة البيئة لـ«الوطن»، أنّ مصر تمتلك 120 محطة على مستوى الجمهورية لرصد وقياس جودة الهواء، ومعظمها يكون في الأماكن التي بها تركز السكان، لافتا إلى أنّ هناك 6 ملوثات أساسية نحدد وفقها مستوى جودة الهواء، وتتمثل في الأتربة، وغازات ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون والرصاص، وحال تجاوز هذه المعايير تنخفض جودة الهواء، وإذا انخفضت تكون جودة الهواء جيدة.

توزيع الملوثات

ونوه بأنّ الطبقة الحدية تلعب دورا مهما في توزيع الملوثات، وكلما قل ارتفاع هذه الطبقة فذلك يعني عدم قدرة الغلاف الجوي على تشتيت الملوثات، وكلما زاد يكون الغلاف الجوي قادرا على تشتيت الملوثات.