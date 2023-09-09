استشاري جراحة عظام يحذر من حمل الأطفال حقائب المدرسة الثقيلة

حذر الدكتور محمود عبد الله، استشاري جراحة العظام، من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة على الأطفال، مشيرا إلى أنها قد تتسبب في مشاكل وتشوهات في منطقة العمود الفقري، حيث إن الأطفال في سن المدرسة هم في مرحلة نمو، وتلك المرحلة تتأثر بشكل كبير بالعوامل الخارجية والعادات غير السليمة.

حمل الحقائب المدرسية الثقيلة بشكل يومي يتسبب في إجهاد العمود الفقري

وقال استشاري جراحة العظام إن حمل الحقائب المدرسية الثقيلة بشكل يومي يتسبب في إجهاد العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل آلام الظهر، وانحناء العمود الفقري، وتآكل المفاصل، مضيفا أن الحقائب التي يتم جرها هي أفضل أنواع الحقائب بالنسبة لطلاب المدارس بسبب سهولتها في النقل.

أهمية شرب اللبن وتناول الأطعمة والمشروبات

وشدد استشاري جراحة العظام في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على شاشة قناة «ten» على أهمية شرب اللبن وتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى مراعاة الحصول على الجرعة المناسبة من فيتامين د سواء عن طريق الأدوية والمكملات التي يصفها الطبيب أو عن طريق التعرض الكافي لأشعة الشمس.

اختيار حقيبة مدرسية مناسبة لحجم ووزن الطفل

وأشار استشاري جراحة العظام في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل إلى أنه يجب على أولياء الأمور الحرص على إختيار حقيبة مدرسية مناسبة لحجم ووزن الطفل، وأن تكون الحقيبة تحتوي على حزام قابل للتعديل لتوزيع الوزن بشكل متساوٍ على الجسم. كما يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على حمل حقائبهم على كلا الكتفين، وتجنب حملها على كتف واحد.

ودعا الدكتور عبد الله أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم عن قرب، واصطحابهم إلى الطبيب في حالة ظهور أي أعراض تتعلق بمشاكل العمود الفقري.