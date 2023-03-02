طبيب مصري ينقذ حياة فتاة سودانية بجراحة نادرة في العمود الفقري

روى الدكتور هاني عبدالجواد ‏استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار في كلية الطب جامعة الأزهر، تفاصيل إنقاذ حياة فتاة سودانية وإجراء جراحة لها لعلاجها من التقوس الشديد، الذي كانت تعاني منه.

وشارك عبدالجواد، صورة له مع الشابة السودانية قبل وبعد العملية عبر حسابه الشخصي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا: «الحقوني يا ناس، إيناس وقفت منتصبة القامة بعد 6 ساعات من العملية».

وقال: «إيناس من السودان، بقالها كتير بتمشي وهي موطية لأكتر من مستوى الركوع وبقالها سنة ونصف منامتش على ظهرها لأنه كان مقوصًا بالشكل ده، أول ما شوفتها قعدوا يكلموني عن الأمل اللي مستنينه من زمان وجابهم من السودان».

وأضاف: «إيناس حالتها نادرة جدًا، نادرة لدرجة لم تثبت من قبل في الدنيا وكان القرار فيها صعب جدا عليا.. وكانت عمليتها النهارده وكانت مبتهجة جدًا، ومش قلقانة خالص».

واستطرد: «الصبح زارها الشباب بتوع العمليات قبل خروجهم من المستشفى وأعطوها طاقة كبيرة، زارها شادن من السودان وأحمد من مصر وإنسام من ليبيا ودعاء من مصر».

وأشار هاني عبدالجواد: «والد إيناس قالي الصبح عايزين نصلي الفجر جماعة في غرفة إيناس قولتله أنا صليت قبل ما آجي قالي لا نفسي نصلي جماعة ومعانا إيناس وأم إيناس وأنت تكون الإمام».

واختتم: «مش عارف أوصف إحساسي ولا إحساس أهلها لكن أقدر أقول إن كرم ربنا، ولله الحمد يحيا العلم ألف مرة».