أستاذ علاقات دولية: زعماء «G20» مطالبين بمراعاة تأثير الأزمة الروسية على أفريقيا

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على أنَّ انعقاد مجموعة الـ G20 في هذا التوقيت، يأتي وسط ظروف وأوضاع معقدة تمر بها دول العالم، أبرزها الأزمة الروسية، بجانب ظروف استثنائية وتعاقدات وتشابكات متزايدة مع تزايد حدة الاستقطاب بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، على اعتبار أنها الأقطاب الهامة المؤثرة في المشهد الدولي.

فارس: تراكم الأزمات العالمية أثر بالسلب على شعوب القارة الأفريقية

أضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأزمات العالمية المتراكمة أثرت على حياة الشعوب بشكل كبير، وتحديدا في أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة، وبالتالي لابد من تفهمات سياسية حقيقية حتى لا تتأثر دول ليس لها صلة حقيقية بالأزمة الروسية وغيرها من الأزمات.

منهج الحياد الإيجابي لأفريقيا

تابع أستاذ العلاقات الدولية، أنَّ الدول التي تتبع منهج الحياد الإيجابي، ومن بينها دول القارة الأفريقية عانت بشكل كبير نتيجة التداعيات الكارثية للأزمة الروسية الأوكرانية، قائلاً: «على قادة العالم أن يعوا تأثر شعوب بأكملها جراء الأزمة الروسية وتداعياتها من نقص الغذاء بالأخص».