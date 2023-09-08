قمة مجموعة العشرين 2023.. اعرف قادة الدول الحاضرون والغائبون

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي، حيث صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

وتستعرض «الوطن» قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين 2023 وأبرز الغائبين عن القمة المنعقدة في الهند.

قائمة حضور قمة مجموعة العشرين 2023

سيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند على أمل تعزيز التحالفات وتقديم الدعم للبلدان النامية، فيما ترى واشنطن بأن الصين تواجه صعوبات.

يعد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بين القادة الممثلين للاتحاد الأوروبي، وسيمثل رؤساء الوزراء ريشي سوناك وجاستن ترودو وفوميو كيشيدا وجورجيا ميلوني دولا أخرى في مجموعة السبع هي بريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا على التوالي.

أما من منطقة آسيا والهادي، فسيشارك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

كما سيحضر أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا.

ومن المتوقع حضور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، لكن المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لن يشارك على الأرجح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

كما سيحضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كمراقب إلى جانب مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تشمل الشخصيات الأخرى التي يتوقع حضورها رئيسة وزراء بنجلادش شيخة حسينة ورئيس نيجيريا بولا تينوبو.

غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين 2023

سيترأس وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وفد بلاده بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراره عدم الحضور.

كما سيقود رئيس الوزراء لي تشيانغ الوفد الصيني، وفق ما أعلنت بكين، في تأكيد وإن كان غير مباشر بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قرر عدم الحضور.