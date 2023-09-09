انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية في جامعة حلوان

انطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، بأداء تحية العلم وبمشاركة 45 جامعة مصرية، والتي من المقرر أن يتمّ افتتاحها رسميا، مساء اليوم، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أسبوع شباب الجامعات

وأكّد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية أداء تحية العلم كرمز وطني يجسد وحدة الشعب المصري وروح الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أنَّ هذا الحدث يشكل بداية مميزة لأسبوع شباب الجامعات الذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين الجامعات المصرية.

جامعة حلوان

وفيما يتعلق بأهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والانخراط في الأنشطة الطلابية، أوضح أنَّ هذا الحدث يمنح الطلاب فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تنمية القيم الوطنية والاجتماعية للشباب المصري.

وبهذا يشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التي تسهم في تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.