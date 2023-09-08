بعثه جامعة سوهاج تغادر للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات بـ«حلوان»

انطلقت بعثة جامعة سوهاج المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن»، وذلك من أمام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

بعثة جامعة سوهاج تضم 159 فردا

والتقى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بأفراد البعثة قبل مغادرتهم، وحث الطلبة والطالبات على المنافسة في جميع الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن بعثة الجامعة تضم 159 فردا، بينهم 111 طالبًا وطالبة، إلى جانب هيئة الإشراف، وسيشارك طلاب البعثة في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وقال رئيس الجامعة، إن الفوج الأول من البعثة غادر أمس، وضم فريق الجوالة من الطلاب وهيئة الإشراف والسواعد الطلابية، وذلك للاستعداد والتجهيز للافتتاح الكشفي والمشاركة في كرنفال الجامعات، والذي سيتم تنفيذه بجامعة حلوان اليوم الجمعة، كما غادر الفوج الثاني اليوم، ويضم باقي الفرق الطلابية المشاركة بالأنشطة المختلفة.

مشاركة جامعة سوهاج في أسبوع شباب الجامعات

وشارك بعثة جامعة سوهاج بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.