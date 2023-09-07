جامعة حلوان تستقبل وفود نشاط الجوالة للمشاركة في «أسبوع الشباب»

اسقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، بإجمالي 500 طالب، وهيئة إشراف وتحكيم وقادة لقاء الجوالة والسواعد الطلابية.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وتبدأ فعاليات مسابقات نشاط الجوالة في تمام الساعة الخامسة مساء، عقب تناول وجبة الغداء بمسابقة النموذج الريادي المبتكر وبناء البوابة والنادي الخلوي، في المكان المخصص لكل جامعة بترتيب القرعة في مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة.

أسبوع شباب الجامعات

ويتم عقد اجتماع مديري إدارات الجوالة بالجامعات المشاركة وهيئة التحكيم؛ لعرض برنامج الفعاليات وأماكن الأنشطة والتجهيز للافتتاح الكشفي، وكرنفال الجامعات والذي سينفذ غدا الجمعة 8 سبتمبر 2023.

تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة.