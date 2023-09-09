ضبط 3 أشخاص لغسـل 20 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقُدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.