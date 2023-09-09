ضبط مالك شركة بسوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه من المبلغين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.