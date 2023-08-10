8 خدمات تقدمها النيابة العامة إلكترونيا.. «هتخلص مصالحك وأنت في البيت»

تتيح النيابة العامة تقديم الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين إلكترونيًَا من خلال موقعها الإلكتروني وهو ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات النيابة العامة

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني وكيفية الحصول على تلك الخدمات.

وتلك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا هي خدمات نيابات المرور وتتمثل في الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات.

خدمات وثائق الأحوال الشخصية

كما تقدم النيابة العامة إلكترونيًا خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية، بالإضافة إلى العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام والتي تنقسم إلى خدمة تقديم عريضة إلكترونية، متابعة العرائض الإلكترونية.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يكون من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط وبعدها ستظهر لك قائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة وبالضغط على أيقونة الخدمة وإتباع الخطوات من خلال إدخال البيانات المطلوبة وسداد رسوم الخدمة، وفي النهاية تحصل على الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة.