مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار، تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

قرارات إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية

أضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات، التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.