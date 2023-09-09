الصين تخرج من الانكماش المالي بعد ارتفاع الأسعار في أغسطس الماضي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الصين سجلت ارتفاعًا بمؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس الماضي، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي، رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في أغسطس بنسبة 0,1% بمعدل سنوي.

انكماشًا مالي للمرة الأولى منذ 2021

وشهدت الصين في يوليو انكماشًا ماليًا للمرة الأولى منذ 2021، مع تراجع الأسعار بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية، وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرج توقعوا ارتفاعًا أكبر في الأسعار بنسبة 0,2% في أغسطس، ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.

الصين تشهد في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي

وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكًا في البلد، ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار في أغسطس، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددًا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركًا أساسيًا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20% في يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.

الأزمة العقارية في الصين

وتشكل الأزمة في القطاع العقاري، الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي، فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعًا ماليًا متعثرًا، كذلك تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديًا دعامة للنمو في هذا البلد، وتراجعت الصادرات في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8% بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.