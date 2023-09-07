كارثة في الصين.. إعصار هايكوي يخلف دمارا ووفيات ويعطل الحياة اليومية

جلب إعصار هايكوي، الدمار إلى مقاطعة فوجيان الصينية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار واسعة النطاق، ولقي ما لا يقل عن اثنين من رجال الإطفاء وضابط شرطة حتفهم خلال هجمة الإعصار.

وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، تسبب الإعصار في فيضانات شديدة وسقوط أشجار وإتلاف مركبات وتعطيل الحياة اليومية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم في فوتشو بمقاطعة فوجيان.

حوادث مأساوية

وتابعت الصحيفة، بأن اثنين من رجال الإطفاء، إلى جانب ضابط شرطة، كانوا ضحايا لفيضانات مفاجئة جرفت سيارة الإطفاء، التي كانت تقل تسعة أشخاص، وبينما تم إنقاذ الأفراد الستة المتبقين، وهم في حالة مستقرة، فقد الآخرون حياتهم بشكل مأساوي.

الأمطار الغزيرة تغلق المدارس

وامتد تأثير إعصار هايكوي، إلى وسائل النقل، حيث تم تعليق خدمات قطارات الركاب من وإلى فوتشو لأسباب تتعلق بالسلامة، كما تم إغلاق المدارس وحضانات الأطفال في فوتشو مؤقتًا، بينما ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية مدنا مثل فوتشو وشيامن وبوتيان، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة في جنوب فوجيان وشرق جوانجدونج.

تعطيل الحياة اليومية بعدة طرق

وشهدت فوتشو، على وجه الخصوص، فيضانات كبيرة أثرت على الملايين من السكان، مع نقل الآلاف، وغمرت الأراضي الزراعية، وتضررت أو انهارت العديد من المنازل، وتسبب الإعصار في تعطيل الحياة اليومية بعدة طرق، حيث تأثرت المصاعد ووسائل النقل العام.

وتستعد السلطات المحلية، في المناطق المتضررة للاستجابة للكوارث المحتملة، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الطينية وخروقات ضفاف الأنهار، كما أثرت الأمطار الغزيرة على المدن في مقاطعة جوانجدونج، وتأثرت الأعمال والخدمات بشدة، حيث أدت الفيضانات إلى إغلاق بعض المناطق.