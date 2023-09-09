«الخارجية الروسية»: إلغاء الدولرة رسميا في العلاقات الاقتصادية مع الصين

أعلن مصدر روسي رسمي، أنَّه تمّ بالفعل تحقيق سياسة إلغاء الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين.

سياسة إلغاء الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين تحققت

ونقلت «روسيا اليوم» عن جيورجي زينوفييف مدير إدارة آسيا الأولى بالخارجية الروسية أن سياسة إلغاء الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين تحققت مشيرًا إلى نمو حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية بوتيرة سريعة جدا، لافتًا أنه خلال عام 2022 كانت تبلغ حوالي 25%، أما الآن فتجاوزت 80% بالفعل

وأكّد أنَّ التداول بواسطة الروبل واليوان في بورصة موسكو، تجاوز منذ فترة طويلة حجم التداول بالدولار الأمريكي، مؤكّدًا أنَّ الأطراف الاقتصادية الروسية والصينية، ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية، التي وصفها بالسامة مشيرًا أنها أعطت الأفضلية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية، والأهم من ذلك، آمنة.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية الدولية تترك بصماتها على أنشطة المؤسسات المالية

وشدد على الاضطرابات السياسية والاقتصادية الدولية تترك بصماتها على أنشطة المؤسسات المالية، لكن الأدوات التي تشكلت بفضل عمل الإدارات ذات الصلة في بلداننا، جعلت من الممكن تسهيل جميع العمليات الضرورية.