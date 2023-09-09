المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: الهزات الارتدادية للزلزال قد تستمر لأسابيع

ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، اللحظات الأولى لوقوع الزلزال بمدينة مراكش المغربية.

وكان التلفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة الليلة، إلى 632 قتيلا و329 مصابا.