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المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: الهزات الارتدادية للزلزال قد تستمر لأسابيع

كتب:

يارا أشرف
01:14 م | السبت 09 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 

ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، اللحظات الأولى لوقوع الزلزال بمدينة مراكش المغربية.

وكان التلفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة الليلة، إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

 

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بقلم يارا أشرف