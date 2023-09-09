نقيب المحامين ينعى ضحايا زلزال المغرب

تقدم عبد الحليم علام نقيب محامي مصر، و رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب المدمر، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أكد نقيب محامي مصر، في بيان، عمق حزنه وأسفه لفقدان وإصابة المئات من الشعب الشقيق، جراء زلزال المغرب الذي وقع في إقليم الحوز، وأدى إلى خسائر في الأرواح.

وقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، خالص التعازي إلى شعب المغرب الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.