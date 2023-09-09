ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية بتخزين كميات كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيا داخل مخزن غير مرخص، بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة محملة بـ41000 عبوة سجائر أجنبية الصنع مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وقُدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من 3 ملايين جنيه.