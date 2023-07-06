كاتب صحفي: يجب مواجهة جشع التجار.. والقادم أفضل

يواصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ثقافة الترشيد

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إنه يجب أن يكون لدى الشعب المصري ثقافة الترشيد لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، إضافة لمواجهة جشع التجار ومحاربته، كما يجب على المواطنين العمل والإنتاج، هذه مسألة مفروغ منها.

وأضاف «زين الدين» خلال لقاء بالبرنامج، أن النعمة الموجودة في مصر بأن السلع متوفرة مقارنة بدول العالم، لذا يجب الترشيد للحفاظ على هذه النعمة، فعملية الترشيد ليست صعبة ومواجهة جشع التجار والتصدي لبائع يجور على حق المواطن ويستغل الموقف».

القادم أفضل

وواصل: «القادم أفضل، ولدي قناعة تامة أن المرحلة المقبلة بعد كل الأشياء العظيمة التي فعلتها مصر، القادم سيعود بالخير على الشعب المصري، ومتأكد 100% من ذلك».