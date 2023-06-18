شعبة الأجهزة الكهربائية: ظاهرة الـ«أوفر برايس» سببها جشع التجار

قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن ظاهرة الـ«أوفر برايس» وصلت أيضا إلى الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سبب ظهور السوق السوداء في الأجهزة الكهربائية سببه جشع التجار.

مبروك: المعروض من الأجهزة الكهربائية بات قليلا

وأضاف «مبروك» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «DMC»، أن المعروض من الأجهزة الكهربائية بات قليلا، خصوصا مع التجار الجشعة يخزن الأجهزة ويبيع في السوق السوداء، وهي التي يتم بيعها بأرقام عالية للغاية.

البعض استغل عدم وجود المعروض من السلع

وأوضح أن البعض استغل عدم وجود المعروض من السلع فبات يبيع منتجاته عبر ظاهرة الـ«أوفر برايس»، متابعا: «لا توجد مكونات وخامات في مصانع الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي أدى لضعف إنتاج الأجهزة الكهربائية، وهو أحد أسباب زيادة الأسعار، ولابد أن تقوم الرقابة على التجار وعلى المواطنين من أجل الإبلاغ عن المبالغة في أسعار السلع والأجهزة الكهربائية».