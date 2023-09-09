كرم جبر: أصدرنا عدة تراخيص للصحف والمواقع الإلكترونية الفترة الماضية

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الفترة الماضية شهدت إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية وسنستمر في تقديم ذلك.

مخالفة الضوابط والأكواد الإعلامية

وأضاف «جبر»، خلال مؤتمر وزير المالية داخل المجلس الأعلى للإعلام، أنَّه حالة مخالفة الضوابط والأكواد الإعلامية يتدخل المجلس للمعالجة الفورية، وهناك العديد من الضوابط للإعلان الآمن عن الأطفال منها عدم نشر إعلانات الأطفال التي تحتوي على مغذيات سكرية أو أي إعلانات تحتوي على ضرب أو عنف.

وتابع أنَّه من ضمن الضوابط عدم نشر صور الضحايا لأنَّها تتسبب في ألم نفسي لأسر الضحايا وهي كلها من ضمن المعايير الدولية، فهناك العديد من الضوابط التي تخص المحتوى من بينها عدم نشر أي مواد خاصة بالمثلية، كما نضع بعض الخطط الاستراتيجية للتعامل مع القضايا المهمة من بينها مثلا حرب أكتوبر، مبينا أنَّ المجلس يعقد العديد من الاجتماعات للوصول إلى تغطية إعلامية مناسبة.

تجديد الخطاب الديني

وتابع: «نسعى إلى تجديد الخطاب الديني وما تبثه المؤسسات الإعلامية بشأنه خاصة في ظل وجود العديد من الفتاوى الخاطئة، منها التي تحقر المرأة ف الإسلام كرم المرأة احسن تكريم والمجلس يتعاون جامعة الدولة العربية، خاصة في عدة ضوابط فيما تبثه بعض المؤسسات الإعلامية».

ولفت إلى وجود برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة، إذ يتمّ تنظيم دورة تدريبية كل شهر، والمجلس أنجز الكثير من الأمور والموضوعات خلال الفترة الماضية، لكن لن نضيق على المؤسسات الإعلامية، إذ نستهدف الحفاظ على استقرار المؤسسات الإعلامية، مبينا أنَّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من التطورات المذهلة في وسائل الإعلام، خاصة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنَّ مشاكل الإعلام المصري موجودة في كل العالم، خاصة مشاكل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وصعوبة الرقابة عليه، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الوعي لدى الجمهور.