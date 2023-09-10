حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن سيدة برج الثور أنها تميل للحرص في الجانب المادي، لكن تلك الفكرة لا تطبقها على نفسها، فهي قد تنفق كل ما لديها من أجل أن تخرج في أبهى صورها، ويعرف كذلك أنها تفضل التردد على الأماكن الفارهة؛ إذ أن هذا يمنحها السعادة.

تتحلى سيدة برج الثور بأنها تجيد إدارة حياتها، كما أنها من الأشخاص التي يفضل الاعتماد عليها في محيط عملها، وتمر الشمس في هذا البرج من 21 أبریل إلی 21 مايو.

ونستعرض حظك اليوم برج الثور بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

ينصحك الخبراء لتنعم بيوم مثالي أن تفصل حياتك المهنية عن الشخصية، وكذلك ضرورة التفرغ لساعات العمل بدون الدخول في أي تفاصيل شخصية، للحصول على نتائج جيدة تساعدك في تحقيق النجاحات.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

بعد فترة من الأزمات التي اقتحمت العلاقة، فاليوم سوف تتخلص من جميع مشكلاتك مع شريك حياتك، وتحصل على ازدهار في العلاقة العاطفية بينك وبينه.

حظك اليوم برج الثور صحيا

يعرف عن مولود برج الثور أنه من الأبراج التي تفضل تناول السكريات بكثرة، إلا أن الفلك ينصحك بأنها قد تتسبب في زيادة الوزن، لذا ابتعد عن تناول السكريات والأملاح بكثرة، وتجنب الكسل وتناول المياه بكميات كبيرة، للحصول على جسم مثالي.