وزير قطاع الأعمال يتابع تشغيل مصنع «غزل 4» ويشهد أول شحنة تصدير للخارج

في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية لاسيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، اطمأن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبي لمراحل الانتاج المختلفة بمصنع «غزل 4»، المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

شحنات تصدير تجريبية بنحو 150 طناً إلى 4 دول

كما شهد وزير قطاع الأعمال تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج، في إطار التشغيل التجريبي للمغرب، والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية، بكمية بلغت حوالي 150 طناً، حيث توجهت الشحنات التجريبية إلى عملاء التصدير في كل من تركيا وألمانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحسين تدفقات النقد الأجنبي، وإحلال واردات الخيوط «الكومباكت» من الخارج للخيوط الرفيعة.

وتابع «عصمت» خطة تدريب الكوادر البشرية التى يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وزير قطاع الأعمال يتابع شحن شحن الغزول للموانئ

وتابع وزير قطاع الأعمال، خلال الجولة، عمليات تشغيل الماكينات وتغيير الورديات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج، وكذلك خطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير.

وتفقد الوزير مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيراً إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، طبقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصانع الجديدة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات، والحرص على المصداقية مع العملاء، مما سيكون له تأثير كبير في مرحلة العودة إلى الأسواق العالمية.

موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج

واستعرض «عصمت» الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانباً كبيراً من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

ويُعد مصنع «غزل 4» باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يومياً.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل، يبدأ من مرحلة جني القطن، وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول، مروراً بالتداول والحلج، وصولاً إلى المنتج النهائي، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة في خطة التطوير، خاصةً في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها، وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة، والتي تقوم على التحديث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.

وشدد الوزير على توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع، لحين جني المحصول الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص، لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة، بدلاً من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.