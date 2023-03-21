«منتجي الأقطان»: مصر تتمتع ببيئة تنتج أجود الأنواع عالميًا

قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، إن القطن فائق الطول يزرع في المناطق الأكثر رطوبة بشمال الدلتا، مثل كفر الشيخ وجزء من دمياط، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القطن مميز للغاية، والإقبال عليه عال كذلك، مشددا على أن مصر تتمتع بأجواء بيئية تنتج أجود أنواع الأقطان على مستوى العالم.

زراعة القطن بشكل تدريجي

وأضاف «السعدني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية توجهت بإنشاء قلاع كبرى للقطن في المحلة الكبرى وكفر الدوار، بهدف استهلاك القطن داخل المغازل المحلية وتصدير الفائض منه للخارج.

ولفت رئيس الجمعية، إلى أن الأقمشة والقطن المصري يغزو العالم على مر التاريخ، موضحًا أنه سيجرى زراعة القطن بشكل تدريجي حتى لا تتفاجئ الأسواق بفكرة إنتاج كميات كبيرة أكبر من الاستهلاك المحلي والفائض من التصدير.

خطة الدولة للتوسع في زراعة الأقطان

وأشار المهندس وليد السعدني، إلى أن خطة الدولة للتوسع في زراعة الأقطان تتمثل في الزراعة بالوجهين القبلي والبحري، بصورة تصلح للمغازل المحلية وتصدير الفائض للخارج، لكي نوفر العملة الصعبة في مصر وتقليل فجوة الاستيراد.