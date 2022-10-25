زيارة علمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى شركة مصر للغزل والنسيج

أجرى طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس زيارة علمية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسى، رافقهم الدكتور محمود عبد الوهاب، وذلك تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وفي إطار اهتمام الجامعة بتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب؛ لتحقيق التميز في التعليم التكنولوجي بما يسهم في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة مُتطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية.

تاريخ مصنع الغزل والنسيج

بدأت الزيارة بمحاضرة تعريفية عن تاريخ ونشأة الشركة، ومراحل التطوير التي مرت بها حتى إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم، فضلًا عن تحديث وتطوير الماكينات، بالإضافة إلى التعرف على إمكانياتها الضخمة من منشآت صناعية وخدمية تؤهلها لتكون قلعة من قلاع الصناعة المصرية.

تضمَّنت الزيارة جولة داخل أقسام الشركة المختلفة ومراحل التصنيع، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة واستفادتهم الكبيرة منها.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة بالشركة على حسن الترحيب والاستقبال، وما قدموه من شرح واف للطلاب.

انتظام سير العملية التعليمية

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور السيد العجوز، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، انتظام الدراسة لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع جامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة السادات، وتبادل العجوز الحوار مع الطلاب مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربى كشك،رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن اختيار فرع الجامعة بمدينة السادات تم طبقًا للمواصفات المعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات ؛ وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، ، وذلك فى إطار خطط التطوير المستمرة للجامعة بالتوازى مع مايتم فى الجامعة من جهود فى التطوير النوعى للخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية، فضلًا عما تقدمه من خدمات لتنمية المجتمع.