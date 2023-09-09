وزير المالية: مصر مساهم في البنك التنمية بـ«البريكس» بـ 500 مليون دولار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر مساهم في بنك التنمية التابع لتجمع دول بريكس بـ 500 مليون دولار، أي أننا شريك فعلي داخل البنك، وبالتالي فهي خطوة جيدة للدولة وسيكون لها مردود جيد.

مصر مساهم في البنك الأسيوي بمبلغ 500 مليون جنيه

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر إعلامي في المجلس الأعلى للإعلام، إن مصر مساهم أيضا في البنك الأسيوي بمبلغ 500 مليون جنيه، وهذا سيكون له مردود في استثمارات البنك في البنية التحية داخل مصر.

البنك الآسيوي للاستثمار

وتحدث «معيط»، عن أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحية عمره 10 سنوات، أنشأ بمبادرات من دول آسيوية وعلى رأسها الصين، وهدفه حصول توافق بين دول أسيا وعملية التواصل بين الدول.

وأضاف أن البنك الأسيوي بنك تصنيفه مرتفع؛ لأنه بدأ برأس مال بمبلغ مال 100 مليار دولار، وتركيزه على الاستمرار في البنية التحية الخضراء، وخاصة القطاع خاصة وأن أعضاءه 106 دول.