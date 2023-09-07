تعاون بين «مسؤولي الالتزام» وجمعية (ICA) الدولية للحد من الجرائم المالية

وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.

وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي التغيير.

تتضمن الشراكة بين (ICA) و(ECS)، تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة (ICA) في مكافحة غسل الأموال (AML)، وشهادة (ICA) في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية (ECS) والمجتمع المهني بالمنطقة.

مكافحة ممارسات غسيل الأموال

وتعز شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال.

وتوفر شهادة ICA في الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابي الأساسية. شكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ويمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلي للشركات التي ترغب في تدريب العديد من الموظفين. ولدى الشركات أيضا خيار تلقي التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها

الجرائم المالية في مصر والمنطقة

وقال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : " أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.

ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".

من جانبه، قال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: «تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات، من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً، والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر».

وتم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.

ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار