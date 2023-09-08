المريخ البورسعيدي: الاعتماد على الناشئين لحل أزمة النادي المالية

أكد أيمن عيد، المتحدث الإعلامي لنادي المريخ البورسعيدي، أن المريخ يواجه حل الأزمة المالية له بالاعتماد على قطاع الناشئين، وطموحنا في العودة للدورى الممتاز، وذلك من خلال جهود أبناء المريخ.

وأوضح عيد، لـ«الوطن»، أن المريخ ضم حتى الآن 3 لاعبين فقط انتقال حر التعاقد وهم مصطفى أيمن لاعب المصري والاتصالات السابق لمدة 3 مواسم لتدعيم خط الوسط، ومحمد موافي قادماً من بورفؤاد لمدة موسمين لتدعيم مركز الظهير الأيسر، ومحمد عبدالخالق «دقدق» لاعب بتروجت وكهرباء الإسماعيلية الأسبق لمدة 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليمنى.

عائد 20% للمريخ باحتراف لاعب بيراميدز

وأعلن أن النادي تعامل مع التعاقدات الجديدة لموسم. 2023 / 2024 بصبر كبير خاصا وأننا كنا نأمل ضخ موارد مالية لخزينة النادى فى حال إحتراف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى أوروبا هذا الصيف لوجود بند 20 % عائد بيع للمريخ و هو ما كان سيجعلنا ننشط بشكل قوى فى الإنتقالات الصيفية.

دراسة الاحتياجات الفنية

أضاف أيمن عيد أنه تمت دراسة موقف الفريق والإحتياجات الفنية و إستقر مجلس الإدارة مع الجهاز الفنى على منح فرصة لأبناء قطاع الناشئين خاصة و أن الفريق شارك هذا الموسم فى تشكيلته الأساسية بأكثر من 3 لاعبين هم نتاج قطاع الناشئين و ساهموا فى تصدر مجموعة المريخ بالقسم الثالث و التأهل لدورى القسم الثانى .

أشار أيمن عيد إلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين قام بعمل فترة خاصة لناشئ المريخ لمدة إسبوعين قبل إنطلاق فترة إعداد الموسم الجديد لرؤية كافة اللاعبين من فرق 2003 و 2005 لضم العناصر المؤهلة للتواجد مع الفريق الأول و بالفعل يتواجد حاليا مع الفريق محمد عبده عبد المجيد ( حارس مرمى مواليد 2003 ) وشارك أساسياً فى المباريات الودية الأخيرة وظهر بمستوى طيب فى ودية دكرنس الأخيرة التى فاز بها المريخ بهدفين لهدف وتصدى حارس المريخ لركلة جزاء.

وأشار أيمن عيد إلى أنه يتواجد من قائمة الناشئين كلا من محمد غريب بدوي (ظهر أيسر مواليد 2004) يوسف الرفاعي (مدافع مواليد 2005) زياد عادل ( لاعب وسط مواليد 2005 ) فارس عوض ( مهاجم مواليد 2002 ) السيد الشناوي ( مدافع مواليد 2003 ) اسلام منتصر ( لاعب وسط مواليد 2001) .