ما هي المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟

أصدر البرلمان السابق عددًا من القرارات المهمة، ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء أحد تلك القرارات، وقد أعلنت الحكومة المصرية عددا من المستندات اللازمة لقبول طلب التصالح.

المستندات المطلوبة

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، ما هي المستندات المطلوب توافرها على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء والتي نوضحها فيما يلي:

1- صورة من المستند الذي يثبت ملكية مقدم الطلب للعقار وصورة من البطاقة الشخصية.

2- تقديم المستخرج الذي تم الحصول عليه من قبل الضرائب العقارية.

3- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

4- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

5- نسختان من المخطط المعماري الخاص بالعقار والذي تم اعتماده من قبل مكتب هندسي.

6- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.

7- الإيصال الذي يؤكد على تسديد الرسوم الخاصة بطلب التصالح المقدم.