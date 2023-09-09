الخارجية الروسية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال: نتمنى الشفاء للمصابين

قدمت الخارجية الروسية التعازي للمملكة المغربية، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى صباح اليوم، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مئات القتلى والمصابين.

الخارجية الروسية تعزي المغرب

وعلقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على الزلزال المدمر الذي هز وسط المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بقوة 7 درجات، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

ونقلت «روسيا اليوم» بيان وزارة الخارجية الروسية، والذي جاء فيه: «نعرب عن تعازينا لأسر وأقارب ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين».

السفارة الروسية والقنصلية تتابعان الوضع

وأكدت الخارجية الروسية أن السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء، على اتصال مستمر مع السلطات المغربية، لمعرفة تطورات الوضع.

بينما أكد دبلوماسيون روس يعملون في المغرب، أنه لا يوجد مواطنين روس بين المتضررين من الزلزال.

وشهدت المغرب زلزالا هو الأعنف منذ أكثر من 100 عام، حيث تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين، ووصل طبقًا لآخر تحديث من وزارة الداخلية المغربية لـ820 قتيلا و672 مصابا، بينهم 205 إصابات خطرة.