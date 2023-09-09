نجوم المغرب يدعمون بلدهم بعد الزلزال المدمر: كلنا في حداد

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد وقوع ضحايا الزلزال الشديد الذي ضرب المغرب فجر اليوم، وحرص عدد من الفنانين المغاربة على دعم دولتهم من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة.

سميرة سعيد تدعم بلدها بعد زلزال المغرب

وشاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصورة خاصة معبرة عن وقوع ضحايا في دولة المغرب عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة «محزنة الصور مروعة المشاهد، اللهم احفظ بلادنا واحفظ أهلنا من كل سوء، عزائي لضحايا الكارثة.. واشف كل مصاب يا رب … كلنا في حداد».

أما الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قائلًا «حداد على أرواح موتانا، اللهم إنّا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».

وانضمت اليهم الفنانة يسرا سعوف والتي شاركت هي الأخرى منشورًا عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قائلة: «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».