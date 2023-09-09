توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت «الأرصاد» في بيان، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 11-9-2023

القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.