عاجل.. ظاهرة خطيرة في المتوسط تتسبب في تغيير حالة الطقس.. تعرف على التفاصيل

تعرضت البلاد في الأسبوع الأول من سبتمبر إلى موجة حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 47 درجة على بعض مدن وأقاليم الجمهورية، لتعيد للأذهان الموجة الحارة التي شهدها يوليو الماضي، ليأتي أغسطس بطقس لطيف نسبيا، الأمر الذي جعل كثيرين يعتقدون بانتهاء الموجات الحارة هذا الصيف، لاسيما مع مرور أغسطس بسلام، لكن جاء الأسبوع الأول من سبتمبر ليشهد موجة حارة، ويثير استغراب الجميع.

سبب تعرض البلاد لموجة حارة في سبتمبر

وفسرت هيئة الأرصاد الجوية، سبب تعرض البلاد لموجة حارة في سبتمبر، مرجعة ذلك إلى وجود ظاهرة جوية خطيرة، وهي الأعاصير المتوسطية، التي يزداد نشاطها من شهر أكتوبر إلى يناير، وتتمركز غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، حيث شهد وسط البحر المتوسط عاصفة قوية كبيرة المساحة، أثرت على اليونان وستصل إلى شمال ليبيا، وهذا ما يدل على احترار مياه البحر الأبيض المتوسط، وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

كيف أثرت الأعاصير المتوسطية على درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هذه العاصفة تسببت في أمطار غزيرة وفيضانات في اليونان، وتسببت في ارتفاع كبير واستثنائي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام، بسبب جذبها لكتل هوائية ليكون اتجاه الرياح جنوبي حار وجاف، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض النسبي من السبت القادم بسبب تغير اتجاه الرياح وتحولها إلى شمالية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.