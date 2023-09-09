أسعار الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9-9-2023 في منتصف التعاملات اليومية، استقرارا وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2200 جنيه للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم السبت 9-9-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 9-9-2023 في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، وبينها عيار 24 و21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وسجل 2200 جنيه للشراء، وهذا السعر قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصة الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2514 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية بـ1886 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبجانب أسعار الذهب اليوم في مصر للمشغولات، جاء سعر الجنيه الذهب الذي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم بـ17 ألفًا و600 جنيه.