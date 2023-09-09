سعر سبيكة الذهب اليوم السبت.. الـ50 جراما بـ134 ألف جنيه

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 9 سبتمبر تراجعًا ملحوظًا في السبيكة وزن جرام واحد والتي سجلت نحو 2,906.69 جنيه بعد أن سجلت أمس 2,918.44 جنيه.

ووفق محلات الصاغة فإن سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام سجلت 6,936.42 جنيه، وسعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات وصلت لـ 13,740.72 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات 27,164.34 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرامًا 53,958.74 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا

ووصل سعر سبيكة الذهب أوقية 80,263.63، سبيكة الذهب نصف أونصة 42,039.70 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83,668.45 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما 133,972.00 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 267,415.52 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,683.95 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم كيلوجرام 2,660,942.95 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,332,849.67 جنيه.

سعر عيار 21 في التعاملات الصباحية

وجاءت أسعار الذهب وعيار 21 اليوم خلال التعاملات الصباحية دون مصنعية على هذا النحو:

سعر عيار 24 سجل نحو 2514 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 22 سجل نحو 2305 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 سجل 2200 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 سجل نحو 1886 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 سجل نحو 1467 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه للشراء.