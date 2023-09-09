انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات خلال أسبوع.. وتوقعات باستمرار التراجع

كشف تقرير نشرته مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب عن أن الذهب انخفض بقيمة 10 جنيهات خلال أسبوع واحد، حيث افتتح تعاملات الأسبوع الماضي بسعر 2210 جنيهات لعيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر حتى سجل اليوم السبت 2200 جنيه للجرام.

أسعار الذهب تفشل في الارتفاع

وأضاف التقرير أن جميع المحاولات للذهب لارتفاع سعره خلال الأسبوع الماضي فشلت بشكل كبير، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.

تراجع الطلب على الذهب

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعا في الطلب على الذهب خاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات.

وتقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر المقبل.

ارتفاع احتياطي مصر من الذهب

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس للشهر الـ12 على التوالي ليصل الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار بالمقارنة مع 34.878 مليار دولار في شهر يوليو.

كما ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري بمقدار 947 مليون دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 7.86 مليار دولار مقارنة مع أغسطس 2022 عندما كان احتياطي الذهب بقيمة 6.913 مليار دولار.

من جهة أخرى صدر عن مجلس الذهب العالمي بيانات تفيد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 0.2 طن من الذهب، ليصل إجمالي احتياطي مصر من الذهب عند 125.9 طن تقريباً.

احتياطي مصر من الذهب يمثل 24.4% من مجمل الاحتياطات، وجاءت الزيادات في الاحتياطي خلال شهر مارس 2023 بمقدار 0.1 طن من الذهب وبمقدار 0.1 طن في شهر مايو 2023.

يأتي هذا بعد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 44.7 طن من الذهب خلال عام 2022، حيث سجلت مصر المركز الـ 32 على مستوى دول العالم من حيث حجم احتياطات الذهب، واستقرت عند المركز الخامس عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر والعراق.