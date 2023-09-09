«تبيع الذهب ولا تشتري؟».. خبير يوضح أفضل الحلول لتجنب الخسائر

يتساءل العديد من المواطنين عن التصرف الأمثل مع الذهب، وأيهما أفضل الشراء أم البيع؟، إذ تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تقلبات كبيرة وعدم استقرار، بجانب انخفاضات كبيرة على مدار الأيام الأخيرة.

وقال حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إن توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة، تشير إلى إمكانية انخفاضه نسبيًا.

الأسعار قد تنخفض إلى 2150 جنيها للجرام

أضاف «العجمي» لـ«الوطن»، أن الوقت الحالي فرصة جيدة للشراء، خاصة أن الأسعار منخفضة حاليا في ظل تراجع الطلب على الذهب في السوق المحلية.

أشار إلى أن أسعار الذهب قد تتراجع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وقد يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها بدلا من 2200 في الوقت الحالي، موضحا أنه من الأفضل شراء الذهب بجزء من المال في الوقت الحالي، وحال الانخفاض أكثر يتم الشراء بباقي المبلغ.

البيع غير مستحب إلا في هذه الحالة

ولفت إلى أنه لا يفضل بيع الذهب في الوقت الحالي، خاصة إذا كان الشراء حدث خلال فترات ارتفاع الأسعار، ومن يمتلك الذهب عليه الحفاظ عليه تجنبا للخسائر إلا في حالة الاضطرار للبيع للحصول على المال.

أوضح أن البيع في الوقت الحالي والأسعار مستقرة أفضل من الانتظار، وقد يحدث انخفاض أكثر، وهو ما يمثل خسائر أكبر، وذلك لأن الظروف التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب ما زالت متواجدة في السوق المحلية حتى الآن.

أشار إلى أنه من الأفضل الانتظار حتى يتعافى الذهب ويتجه مره أخرى للارتفاع ما دام ليس هناك ضرورة للبيع في الوقت الحالي، إذ أن أسعار الذهب دائما تتجه للارتفاع مع مرور الوقت.