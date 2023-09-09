تفاصيل العثور على جثمان شاب في الإسماعيلية.. شبهة جنائية وراء الحادث

كشفت مصادر أمنية تفاصيل عثور أهالي مركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على جثمان شاب في العشرينات من العمر، في منطقة زراعية تابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور أهالي منطقة البحوث، بالقرب من قرية أم عزام التابعة دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، على جثة شاب ملقاة بالأراضي الزراعية وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال ضباط المباحث الجنائية

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد سالم رئيس وحدة مباحث القصاصين، لفحص البلاغ ومعاينة المنطقة التي عثر فيها على جثمان الشاب.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بسيارة إسعاف نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي لحين انتهاء التحقيقات.

شبهة جنائية في الحادث

وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه تشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، لوجود إصابات في رأس المجني عليه وأنحاء من جسده.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بالتحفظ على جثمان المجني عليه وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.