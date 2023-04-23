أمن الإسماعيلية يكشف هوية شاب عثر عليه مقتولا في القنطرة شرق

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية في تحديد هوية جثة عثر شاب عثر عليه مقتولا في الساعات الأولى اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك بدائرة مركز القنطرة شرق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث، لفحص الجثمان بعد إبلاغ أحد أفراد الأمن في بنك قريب من الحادث عن العثور على الجثمان.

نقل الجثمان إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي

وقررت جهات التحقيق نقل جثمان الشاب بسيارة الإسعاف ويدعى «رضا.ت.ع» في الثلاثينيات من العمر، إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي إلى المجمع الطبي لفحص الجثمان وتسريحه وكتابة تقرير الصفة التشريحية للجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

كما كلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ علي تفريغ الكاميرات الخاصة بأي محال أو مؤسسات في محيط الحادث.

طعنات وتهتك في رأس الضحية

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه فإن الشاب مصاب بعدة طعنات مختلفة بسلاح أبيض إلى جانب إصابته بتهتك في الرأس نتيجة إصابات مختلفة بسلاح أبيض تسببت له في نزيف كمية كبيرة من الدماء.