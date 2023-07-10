أمين الفتوى عبر قناة الناس: السحر موجود لكنه ضعيف وقصار السور تبطله

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السحر موجود لكنه من كيد الشيطان، وهذا كيد ضعيف، لافتا إلى أنه ضعيف، ولا يستمر بالسنين، ومن يعمل فى هذا الأمر «فك الأعمال» وخلافه، يعمل بالدجل والشعوذة.

أعمال وسحر

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «بلاش نقعد نقول أعمال وسحر، علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نصدق قناعات وجود سحر علينا أو أعمال، شوف أول ما الواحد يشوف شكل الدم يعيط، ولما اتربى على إن الأمر بسيط، خلاص بقى أمر عادي».

إبطال السحر

واستكمل: «الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، كل ده يبطل السحر، لأنه حاجة ضعيفة، الآيات دي تخلص عليه، والفاتحة لوحدها كفاية».