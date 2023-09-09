يبحث المواطنون عن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات، حتى يمكن حل مشاكل الكهرباء، إذ يمكن التواصل مع أرقام تليفونات هندسة الكهرباء ورقم شكاوى طوارئ الكهرباء الخط الساخن، وخصصت وزارة الكهرباء رقما موحدا للابلاغ عن شكاوى الكهرباء في مختلف المحافظات.

رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات

وحددت الوزارة رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات وهو 121 يمكن الاتصال به عن طريق أي هاتف أرضي أو محمول والخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما أن لكل محافظة عدة أرقام يمكن الاتصال بها أيضا في حالة الأعطال وجاءت كالآتي:

- أرقام وزارة الكهرباء لتلقى الأعطال في كل المحافظات.

وحددت أيضا وزارة الكهرباء عدة أرقام لتلقى الشكاوى العامة والأعطال بالإضافة إلى الخط الساخن وجاءت كالآتي:-

-رقم الشكاوى العام هو: 527935.

-رقم أعطال الكهرباء هو: 2835989.

-رقم الخط الساخن لوزارة الكهرباء هو :121.

-رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682.

-رقم شركة شمال القاهرة: 01283388888.

-رقم أعطال الكهرباء فى البحيرة: 0100054902.

-رقم طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: 01002822513.

-رقم شكاوى الكهرباء شركة جنوب القاهرة: 01278117626.

كيف أستعلم عن انقطاع الكهرباء؟

ويتمكن المواطنون أيضا من تقديم شكاوى الكهرباء عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك متابعة الشكاوى التى تقدموا بها ويتوفر بالموقع تقديم أنواع عديدة من الشكاوى منها أو تقديم طلبات مثل التقديم على طلب عداد أو تغيير اسم المالك وذلك من خلال الضغط هنا

وخلال السطور التالية نعرض لكم بعض أرقام شكاوى أعطال الكهرباء الخاصة بكل محافظة

- أرقام شكاوى الكهرباء فى الاسكندرية كاملة هي 01289533661 – 01289463339 – 0128948806

-رقم شكاوى أعطال الكهرباء البحيرة اعطال الكهرباء على الرقم 01000549020

-أرقام أعطال الكهرباء قطاع مطروح والساحل الشمالي التليفون: 4930343 046

كيف أبلغ عن عطل الكهرباء؟

-رقم شكاوى الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تخدم شركة كهرباء القناة وتخدم الشرقية ومدينة بدر والشروق والرحاب والإسماعيلية والسويس ومدينة بورسعيد، بالإضافة إلى مدن البحر الأحمر وسيناء، ويمكن التواصل مباشرة مع الشركة عن طريق الرقم 01270003430.

-قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، تليفون: 0653548369

-قطاعات تشغيل سيناء، تليفون: 0643201621

-قطاع شبكات كهرباء شمال سيناء، تليفون: 0683350178

-قطاعات تشغيل الشرقية، تليفون: 0552364392

-أرقام شكاوى شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية و دمياط و كفر الشيخ ويمكن التواصل مع الشركة عن طريق الرقم التالي 01270003430

- أرقام شكاوى شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء« الغربية، المنوفية، القليوبية»0403453523 – 0403453524

-أرقام تليفون شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباءتقدم شكرة كهرباء مصر العليا نطاق كبير من مدن الصعيد والمحافظات « سوهاج، قنا، الاقصر »، ويمكن التواصل مع الشركة على أحد الارقام التالية 0973480933 – 0973480316 – 0973480415